Al 10.000 laadpalen in ons land 18 maart 2019

00u00 0

Ons land telt al 10.000 laadpalen voor elektrische auto's. Dat maakte AVERE, de federatie voor elektrische mobiliteit, bekend. "We zijn klaar voor een grootschalige uitrol van elektrische wagens in België", zegt Bart Massin, ondervoorzitter van AVERE. "We verwachten nog dit jaar heel wat nieuwe modellen op de markt. Als de politiek een duidelijke keuze maakt voor zero- emissiewagens, kan België alsnog zijn klimaatdoelstellingen halen." Er staan nu 3.000 publieke laadpalen. Daarbovenop bieden bedrijven er 4.500 aan en staan er bij particulieren thuis ook nog eens 2.500 stuks. "Wie elektrisch rijdt en thuis laadt, bespaart gemiddeld 50% tegenover wat hij uitgeeft aan de benzinepomp. Laden op kantoor bespaart al snel 80%. Dankzij hun lagere elektriciteitskost is bij bedrijven de investering in laadpalen al terugbetaald na 5 jaar." (PhG)

