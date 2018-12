Al 1 op 5 bewakingsagenten is vrouw 21 december 2018

00u00 0

Er zijn steeds meer vrouwelijke bewakingsagenten. Het aandeel vrouwen dat in de sector aan de slag ging, steeg de voorbije vijf jaar met 6%. Op dit moment is 21% van de bewakingsagenten bij G4S België, marktleider in de sector, een vrouw. De instroom wordt elk jaar groter. In 2014 ging het nog om 21% van de aanwervingen, vorig jaar 27% en dit jaar al 31%. Een troef, vindt het bedrijf. Ze zetten er bij de rekrutering dan ook extra op in. "Empathische en communicatieve vaardigheden worden steeds belangrijker. Er is ook de wet die ons verplicht om vrouwen te laten fouilleren door vrouwelijke agentes en mannen door mannen, maar los daarvan merk ik dat het vaak sneller kalm wordt als vrouwen moeten tussenkomen", zegt Jean-Paul van Avermaet van G4S. Bewakingsagenten zijn overigens niet langer het type kleerkast. "Het beroep is enorm geëvolueerd." (BCL)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN