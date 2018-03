Al 1.515 flexi-jobbers bij handelaars 16 maart 2018

Al 30.528 Belgen klussen bij met een flexi-job- systeem waarbij mensen die vier vijfde werken en gepensioneerden iets kunnen bijverdienen in de horeca en bij slagers, bakkers en winkels. Bij die kleinhandelaars werken nu 1.515 flexi-jobbers. Op hun verdiensten moeten ze geen belastingen betalen. De werkgever betaalt een lagere werkgeversbijdrage. Of de maatregel invloed heeft op het zwartwerk, is volgens het kabinet van staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) moeilijk meetbaar. "We merken wel dat in de horeca het aantal flexi-jobbers én vast personeel stijgt. Tegelijk zien we meer officiële loonmassa binnenkomen. Daaruit zou je kunnen afleiden dat het aantal zwartwerkers daalt." (ADA)

