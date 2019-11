Al 1.500 Knikjesstraten in Vlaanderen Redactie

07 november 2019

00u00 0 De Krant De Knikjesstraat is nu echt de meest voorkomende straatnaam in Vlaanderen. Zarra Neyrinck (15) uit Brugge heeft intussen al 1.500 naambordjes uitgestuurd - en het einde is nog niet in zicht.

Anderhalve maand geleden lanceerde Zarra haar initiatief voor een warme samenleving. Nadat ze op vakantie was geweest in Nederland en ontgoocheld was omdat mensen niet reageerden als ze 'hallo' zei, liet ze een bordje ontwerpen met het opschrift 'Knikjesstraat'. "Het is de bedoeling dat mensen elkaar in zo'n straat vriendelijk begroeten en meer contact hebben", zei ze.

Drukbedrijf Flyer.be en bpost zetten hun schouders onder de actie, die ook gesteund werd door SOS HLN. "We hebben bordjes verstuurd naar alle hoeken van het land", zeggen Zarra en haar mama Elsie. Bpost neemt de kosten van de levering op zich. In totaal zijn al ongeveer 1.500 bordjes opgehangen. "Er liggen ook nog 3.500 exemplaren op een aantal verkooppunten, zoals de administratieve dienst van de stad Brugge, het OCMW en bij de vzw Binnenstad, het goede doel van De Warmste Week waar de opbrengst naartoe gaat."

Wie graag in een Knikjesstraat wil wonen, kan een mailtje sturen naar zarraknikt@gmail.com. Een bordje kost 2 euro. De actie loopt nog tot zeker half december. (PhG)

In Hasselt

"Ik voed mijn twee kinderen op met het idee dat beleefdheid geen geld kost", zegt Kurt Frederickx, die met zijn gezin van het landelijke Begijnendijk naar Hasselt verhuisde. "Voorbijgangers zien het bordje hangen aan mijn raam en beginnen daadwerkelijk spontaan naar elkaar te knikken. Het is een fantastisch initiatief, dat bewijst dat mensen ook in de stad vriendelijk kunnen zijn tegen elkaar."

In Kruisem

"Een vriendelijk woord kost niets", zegt ook Luc Vanoost, die met zijn vrouw Martine de tearoom Koffieklets uitbaat. "Wij vinden dit een mega-initiatief van Zarra. Onze maatschappij is soms zo koel, maar dankzij de Knikjesstraat wordt ze een beetje warmer. Een goeiedag of knikje brengt mensen dichter bij elkaar. Onze klanten reageren alvast allemaal heel enthousiast."

In Kortrijk

"Opa, ken je die man?", vroeg kleinzoon Wout steeds aan Wouter Blancke als die weer eens een voorbijganger groette op weg naar school. "Maar intussen zegt ook Wout aan iedereen goeiedag. Eerst reageerden de mensen verwonderd, maar nu zwaaien ze al van ver. Mijn kleinzoon nam een bordje mee naar school en hield er een spreekbeurt over. Het hangt nu aan het raam van zijn klas."