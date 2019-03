Al 1,3 miljoen Belgen op lijst 'Bel-me-niet-meer' 11 maart 2019

Omdat ze niet meer via de telefoon gecontacteerd willen worden door televerkopers, hebben in totaal al zo'n 1,3 miljoen Belgen hun nummer laten opnemen in de 'Bel-me-niet-meer-lijst'. Vorig jaar werden 153.335 nieuwe telefoonnummers - van zowel vaste lijnen als gsm's - geregistreerd. Sinds de lijst tegen ongevraagde telefoonkwellingen in 2015 door de overheid werd geactiveerd, gaven al 1.363.079 landgenoten aan niet meer te willen worden gebeld voor de 'opening van een winkel' of 'omdat ze een prijs hebben gewonnen'. Al is het systeem niet helemaal waterdicht, omdat sommige buitenlandse callcenters de Belgische wet niet respecteren. (SPK)