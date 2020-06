Exclusief voor abonnees Al 1,2 miljoen gratis mondmaskers verdeeld via apotheek 23 juni 2020

Er zijn vorige week zo'n 1,2 miljoen gratis mondmaskers van de federale regering verdeeld via de apothekers. Dat heeft de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) bekendgemaakt. Sinds 15 juni kan elke burger, in schijfjes volgens leeftijd, een gratis mondmasker ophalen bij de apotheek. De overheid kocht in totaal 18 miljoen mondmaskers om zo gratis onder de bevolking uit te delen. Daarvan is dus nog maar een fractie de deur uit. "We zitten dan ook nog maar halverwege", zegt Lieven Zwaenepoel, voorzitter van APB. "Het kan ook zijn dat er een aantal mondmaskers niet goed geregistreerd zijn, maar we kunnen niet inschatten hoeveel dat er zijn. Het cijfer kan dus een klein beetje hoger of veel hoger liggen dan 1,2 miljoen." Vanaf vrijdag mag iedereen een mondmasker ophalen.

