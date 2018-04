Al 1,2 miljoen Belgen willen geen telefonische reclame 12 april 2018

Al meer dan 1,2 miljoen Belgische telefoonnummers mogen niet meer gebeld worden voor reclame, omdat de eigenaars zich geregistreerd hebben via www.belmenietmeer.be. De bel-me-niet-meerlijst bestaat bijna drie jaar, en alle ondernemingen die telefonisch reclame maken of klanten ronselen, mogen die nummers wettelijk gezien niet contacteren. In 2017 kwamen er 204.982 nieuwe nummers bij op de lijst, waaronder 94.400 vaste nummers en 110.582 gsm-nummers. De meeste bedrijven respecteren de lijst, geeft minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) aan. Wie dat niet doet, riskeert boetes tot 80.000 euro. Maar zo'n vaart loopt het zelden, omdat bedrijven het meestal niet met opzet doen. Twaalf bedrijven betaalden vorig jaar een minnelijke schikking van gemiddeld 2.000 euro. (ARA)

