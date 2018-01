Al 1.087 buurtinformatienetwerken opgestart in ons land 22 januari 2018

00u00 0

Vorig jaar kwamen er zo'n 130 buurtinformatienetwerken bij in ons land. Daarmee wisselen burgers, handelaars en politie informatie uit om de veiligheid in de buurt te verhogen. In totaal zijn er nu 1.087 in het hele land. Het aantal buurtinformatienetwerken (BIN) is in 2017 dus opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Brecht Vermeulen opvroeg bij binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). Wel blijven er grote regionale verschillen: in Antwerpen zijn er meer dan 400, in Oost-Vlaanderen zijn er 248, terwijl er in Limburg amper 15 zijn, en ook West-Vlaanderen (80) en Vlaams-Brabant (65) scoren matig. "Maar het zijn vooral de Brusselse gemeenten die achterop hinken", legt Vermeulen uit. In heel het Brussels Gewest zijn er maar 8 buurtinformatienetwerken. "De lokale besturen daar moeten er meer op inzetten", vindt Vermeulen. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN