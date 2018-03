Al 1.000 klanten eisen schadevergoeding van Proximus 03 maart 2018

00u00 0

Test-Aankoop is een rechtszaak gestart tegen Proximus over de huur van decoders. Na een oproep hebben ongeveer 1.000 consumenten zich aangesloten in een zogenaamde 'class action'. Proximus dwong klanten die tussen 2008 en 2013 een V3-decoder hadden gekocht een nieuw model te huren, omdat hun oude decoder vanaf 31 januari 2017 geen toegang meer zou verlenen tot de diensten van Proximus TV. De klanten werd voorgehouden dat ze 12 maanden gratis een decoder kregen, terwijl dat in werkelijkheid 6 maanden was. "Goed dat we al zoveel gedupeerden hebben kunnen verzamelen", zegt Ivo Mechels van Test-Aankoop. "Maar in totaal zouden 30.000 mensen betrokken zijn. Het potentieel is dus nog groot. Voor de prijs van een gewone brief, kunnen klanten hun recht op compensatie ter waarde van 56 euro afdwingen. De rest van de procedure is volledig gratis. Maar de tijd dringt : alle brieven moeten ten laatste op 9 maart bij de griffie zijn." (KAV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN