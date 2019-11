Exclusief voor abonnees Akpala terug naar KVO 16 november 2019

KV Oostende versterkt haar frontlinie met spits Joseph Akpala (33). Normaliter ondertekent hij eerstdaags een contract tot eind dit seizoen. Akpala speelde al voor de Kustboys van 2015 tot 2018 en lukte daarin 20 goals in 89 matchen. Hij was een vrije speler nadat zijn contract in Saoedi-Arabië, bij Al-Faisaly, afliep. (TVA/TTV)