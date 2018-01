Akpala op weg naar Cercle? 00u00 0

Tweedeklasser Cercle Brugge heeft zijn zinnen gezet op Joseph Akpala (31). Groen-zwart hoopt de spits van KV Oostende in te lijven voor het restant van dit seizoen. Akpala is bij KVO slechts vierde keuze na Musona, Gano en Zivkovic en mag in principe vertrekken. De Nigeriaan is na dit seizoen einde contract en krijgt geen nieuw voorstel van de kustploeg. Mede doordat Cercle niet weet of het volgend seizoen in 1A of 1B zal uitkomen en gezien de leeftijd van Akpala zou het om een huurovereenkomst voor zes maanden gaan. Afwachten of Cercle de spits kan overtuigen, want Akpala kan ook rekenen op de interesse van andere clubs. (TTV)