Akkoord tussen Pro League en bond over arbitrageplan 29 oktober 2019

00u00 0

De raad van bestuur van de Pro League heeft eindelijk het licht op groen gezet voor het 'masterplan voor de arbitrage' van de voetbalbond. De profclubs waren lang ontstemd over de manier waarop dat plan geïmplementeerd zou worden. De clubs kregen amper inspraak, terwijl ze wel voor een groot stuk de arbitrage betalen. KBVB-CEO Peter Bossaert hamerde dan weer op de nood van een onafhankelijke arbitrage. Dat conflict werd op z'n Belgisch opgelost - met een compromis. Er wordt een 'Liaison Commissie' opgericht - een orgaan dat tussen het Referee Department en de Pro League staat. Via die commissie kunnen de clubs hun opmerkingen over de arbitrage kwijt. Pierre François en ex-ref Luc Wouters zullen erin zetelen. Ze krijgen ook zicht op de ontwikkeling van de refs. Als tegemoetkoming investeert de Pro League 300.000 euro in de uitbouw van de arbitrage.

