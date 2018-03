Akkoord tussen clubs omtrent Camacho 15 maart 2018

De transfer van Rudy Camacho naar Montréal Impact is nog een kwestie van dagen. Waasland-Beveren en de club uit de MLS bereikten gisteren een akkoord over de transfersom. Als het papierwerk en de betalingsmodaliteiten geregeld zijn, is de overgang helemaal rond. Verwacht wordt dat Camacho vandaag of morgen het vliegtuig richting Canada neemt. Er ligt voor hem bij Montréal een contract voor vier seizoenen klaar. Bij Montréal is Camacho's landgenoot Rémi Garde coach. In twee seizoenen Waasland-Beveren speelde Camacho 62 wedstrijden, hij stond telkens aan de aftrap. (MVS)