Akkoord over ontslagvergoeding Vanhaezebrouck 08 maart 2019

Weer een zorg minder. Advocaat Luc Deleu staat namens Anderlecht dicht bij een akkoord met Hein Vanhaezebrouck over de modaliteiten van diens ontslagvergoeding. Dat paars-wit de 1,5 miljoen euro waar Vanhaezebrouck recht op heeft zou betalen, stond nooit ter discussie. Veel makelaars daarentegen hebben hun geld nog niet ontvangen, RSCA maakt zich sterk dat dat deze maand in orde komt. Zondag tegen KV Kortrijk geven ex-spelers Danny Boffin en Sacha Iakovenko de aftrap. Alexis Saelemaekers is genezen na ziekte. (PJC)