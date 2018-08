Ajax voor het eerst sinds 2014 naar poulefase 29 augustus 2018

00u00 0

Ajax heeft zich voor het eerst sinds 2014 geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers kwamen gisteren in de return op het veld van Dinamo Kiev nooit in de problemen. Huntelaar en co lieten zelfs enkele kansen liggen om na de 3-1 in Amsterdam ook de terugmatch te winnen. Het Zwitserse Young Boys Bern vergezelt de Nederlanders door verrassend met 1-2 te winnen uit bij Dinamo Zagreb na een 1-1 in de eerste wedstrijd. De Franse veteraan Hoarau tekende voor beide goals. AEK Athene - met halve Belg Klonaridis - haalde het ternauwernood tegen het Videoton van Roland Juhasz. AEK moest tot de laatste minuut knokken om verlengingen te voorkomen, maar stoot dus ook door naar het kampioenenbal. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN