Ajax verslikt zich opnieuw op openingsspeeldag 13 augustus 2018

Vertrouwen werd niet getankt. Voor het tweede jaar op rij verslikte Ajax zich op de openingsspeeldag van de Eredivisie in het nietige Heracles. Na de 2-1 vorig jaar kwamen de Amsterdammers zaterdag niet verder dan 1-1. Weliswaar met een sterk gewijzigd elftal - Ten Hag liet onder andere Huntelaar, Schöne en Tagliafico uit de basis met het oog op de return tegen Standard - maar dan nog. Bezieler Ziyech trof de lat en verstuurde een heerlijke pass die een doelpunt verdiende. 't Was evenwel Heracles dat zes minuten voor tijd op 0-1 kwam. Onana had geen verhaal op de plaatsbal van Peterson. In minuut 89 knikte De Ligt alsnog de gelijkmaker binnen na een hoekschop. (NP)

