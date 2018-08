Ajax verprutste al vaker gunstige uitgangspositie 14 augustus 2018

Standard is niet kansloos in Amsterdam, zeker niet als we de (recente) geschiedenis van de Amsterdammers bekijken. Ajax keerde in de CL-voorrondes al vaker met een gunstige uitgangspositie terug naar Amsterdam, om er dan een week later gewoon uit te gaan. Met dank aan Klaas-Jan Huntelaar won Ajax in 2006 met 1-2 op het veld van Kopenhagen. In de return bleken de Denen met 0-2 te sterk, Thomas Vermaelen tekende voor een spectaculaire owngoal. In 2015 vertoonde de derde voorronde van Ajax tegen Rapid Wien opvallend veel gelijkenissen met die van nu tegen Standard. De heenwedstrijd in Oostenrijk eindigde op 2-2 nadat Ajax een 0-2-voorsprong uit handen gaf. Het omgekeerde scenario in de return. Ajax wiste een 0-2-achterstand uit, maar Schaub zorgde met de 2-3 voor een Amsterdams drama. Ook vorig seizoen bleek de derde CL-voorronde het eindstation. Nochtans behaalde het dankzij een goal van Van de Beek een prima resultaat in Nice, 1-1. Een week later volgde na een 2-2 in de ArenA de uitschakeling. (KDZ)

