Ajax vernedert Feyenoord, PSV zwaar onderuit 28 oktober 2019

Voor de ene was het al iets meer 'Super Sunday' dan voor de andere. Ajax heeft de Klassieker tegen Feyenoord met een klinkende 4-0 gewonnen. De Amsterdammers raasden aan een waanzinnig tempo door de eerste helft. Na amper 120 seconden opende Ziyech de demonstratie, vijf minuten later scoorde Tagliafico al de 2-0. Neres en Van De Beek maakten de blamage voor de kansloze Rotterdammers snel nog groter. 'Tien, Tien, Tien', galmde door de Johan Cruijff ArenA. Maar na rust toonde Ajax genade door enkele opgelegde kansen te missen. Eerder op de dag deed de regerende landskampioen ook al een gouden zaak. PSV schoot met een vroege rode kaart zichzelf in de voet tegen AZ. Nadien incasseerde het nog vier tegentreffers (0-4). De kloof van Ajax met achtervolgers AZ, PSV en Vitesse bedraagt nu zes punten. (VDVJ)

