Ajax verkleint kloof met PSV 18 februari 2019

Ajax mag weer dromen. Het verkleinde de kloof met PSV dit weekend tot vier punten. Zaterdag lieten de Eindhovenaren in Heerenveen voor de tweede week op rij punten liggen. De leider van de Eredivisie keek nog voor het halfuur tegen een dubbele achterstand aan, maar Pereiro en Malen bezorgden PSV in minuut 95 alsnog een gelijkspel. In tegenstelling tot de vorige speeldag profiteerde Ajax dit keer wel optimaal. Gisteren kende het weinig moeite met hekkensluiter NAC Breda. Voor rust brak Tadic de wedstrijd open vanop elf meter. In de tweede helft zorgden Dolberg, opnieuw Tadic en twee owngoals voor de forfaitscore. Ajax jaagt zo de druk op PSV opnieuw de hoogte in. Met een onderlinge confrontatie eind maart in Amsterdam achter de hand blijft de recordkampioen dromen van een 34ste landstitel. (VDVJ)

