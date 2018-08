Ajax ruikt groepsfase 23 augustus 2018

00u00 0

Als Ajax over een kleine week het hoofd koel houdt in Kiev, dan kan de club uit Amsterdam na drie gemiste edities nog eens uitkomen in de groepsfase van de Champions League. In 2015 ging Ajax er in de voorrondes uit tegen Rapid Wien, een jaar later tegen Rostov en vorig seizoen lag Nice dwars. Met Dinamo Kiev trof Ajax, dat eerder Standard uitschakelde, in de play-offs een gereputeerde tegenstander, maar na minder dan twee minuten stond het wel al 1-0.Met 'dank' aan keeper Boyko, die een laag schot van Donny van de Beek, de vervanger van de geblesseerde Neres, niet kon klemmen. Kiev repliceerde langs Kedziora, die op corner van dichtbij binnentrapte, maar nog voor de rust stelde Ajax orde op zaken. Een afgeweken bal van Ziyech, Tadic die onbewaakt kon binnenleggen. Al had de uitgangspositie er nog beter uitgezien indien Huntelaar niet de lat en Ziyech niet de paal geraakt

Ook voor AEK ziet het er goed uit: 1-2 bij het Hongaarse Videoton. De Belg Viktor Klonaridis scoorde de openingstreffer. (VH)

Meer over Ajax

sportdiscipline

sport

voetbal

Kiev

Ziyech