Ajax en PSV morsen met punten 11 februari 2019

De weg leek helemaal vrij voor PSV. Achtervolger Ajax verloor zaterdag namelijk verrassend op het veld van Heracles (1-0). Acht punten kon het verschil worden mits winst van PSV in Utrecht. Maar de leider van de Eredivisie speelde gelijk. Het Utrecht van Dick Advocaat toonde zich vinniger en stond aan de rust al 2-0 voor. Na de aansluitingstreffer van Luuk De Jong kantelde de wedstrijd. De aanvaller scoorde vijf minuten voor tijd nog een tweede keer. PSV heeft nu zes punten meer dan de grote rivaal. Die moet het mogelijk even doen zonder toptalent Frenkie de Jong. De middenvelder sukkelt met de lies. Het is onduidelijk of hij woensdag kan spelen in de Champions League tegen Real Madrid. (FDZ)