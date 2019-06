Exclusief voor abonnees Ajax denkt aan Diatta 26 juni 2019

Ajax Amsterdam, halvefinalist in de Champions League vorig seizoen, heeft zijn oog laten vallen op Krépin Diatta. De Senegalese flankspeler van Club Brugge is voor de Ajacieden een alternatief voor toptarget Steven Bergwijn (PSV). Pas wanneer Ajax deze week bot vangt bij de Eindhovenaren, wordt Diatta een concrete piste. De Nederlandse recordkampioen zou naar verluidt tot 15 miljoen euro willen betalen voor de Senegalees, al nam technisch directeur Marc Overmars tot op vandaag geen contact op met de Bruggelingen. Daar hoopt men Diatta - anders dan Dennis en Danjuma, die mogen vertrekken tegen de juiste prijs - nog minstens één seizoen aan boord te houden. Zo zou een bod van 15 miljoen euro snel van tafel geveegd worden, al is het natuurlijk nog zo ver niet. Diatta heeft een sterk debuutseizoen bij Club achter de rug, waarin hij mede door een polsbreuk en een spierblessure slechts twee keer tot scoren kwam. Op de Africa Cup liet de vleugelspeler zich in het openingsduel alvast opmerken met een knappe goal tegen Tanzania. (TTV)

