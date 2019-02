Ajax-coryfeeën achten hun club niet kansloos 13 februari 2019

00u00 0

Aad de Mos • Drie jaar hoofdtrainer bij Ajax

"Ze gaan boven zichzelf uitstijgen"

"De eilandjes van de voorbije weken zullen straks weer één team zijn. Ajax gaat boven zichzelf uitstijgen - dat doen ze altijd in de Champions League. Ik gok op een kleine overwinning of draw. Dan moeten ze wel hopen dat Marcelo meedoet. In dat geval zal Ziyech in het centrum veel mogelijkheden krijgen. Persoonlijk zou ik niet met een echte nummer negen spelen, wel met een valse spits. Tadic deed het daar eerder goed in de Champions League. Hij moet proberen om Ramos en Varane uit hun positie te lokken, zodat er ruimte ontstaat. Aan de motivatie zal het alvast niet liggen. De hele wereld kijkt naar deze partij. Bij Ajax beseffen ze dat: het is hét moment om hun marktwaarde op te schroeven en geïnteresseerde clubs te overtuigen. Dan kunnen ze net als De Jong het grote geld verdienen." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN