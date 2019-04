Exclusief voor abonnees Ajax blaast titelstrijd nieuw leven in 01 april 2019

Ajax leeft nog in de Eredivisie. De Amsterdammers klopten leider PSV in de ArenA. De thuisploeg begon indrukwekkend aan de wedstrijd. Hoge balcirculatie, kansen en een doelpunt na twintig minuten. Al had Ajax daarvoor de hulp nodig van PSV-verdediger Schwaab. Hij tikte een onschuldige voorzet van Ziyech voorbij doelman Zoet. Na de rust zat PSV beter in de wedstrijd. Tot het licht uitging bij Mazraoui. Hij kreeg rood van scheidsrechter Kuipers - na ingrijpen van de VAR - voor een te hoog geheven been in het gezicht van Angelino. In de vrije trap die daarop volgde maakte Luuk de Jong gelijk. Zelfs met tien man wonnen de Ajaxieden. Na een strafschopfout van Schwaab maakte Tadic de 2-1, in blessuretijd zorgde Neres voor de 3-1. Door deze overwinning nadert Ajax tot op twee punten van PSV. Spannend. (FDZ)

