Exclusief voor abonnees AISLING D'HOOGHE HLN-speelster van de match met tranen in ogen 22 augustus 2019

00u00 0

Aisling D'Hooghe sprak met tranen in de ogen. De doelvrouw zag zich al voor de tweede keer op dit EK verkozen tot Red Panther van de match, maar dat bleek slechts een magere troost na de uitschakeling voor de halve finales: "We hebben geen 'hockey' gespeeld. We speelden echt goed tegen Nederland en in delen tegen Rusland, maar niet tegen Spanje. We wilden zeker niet speculeren op een gelijkspel, maar gingen om te winnen. Als je de hele match ziet, kunnen we daar moeilijk aanspraak op maken." Met drie fameuze reddingen hield D'Hooghe, die het eerste, derde en vierde kwart in doel stond, de spanning er tot het eind in. Toch verloor België door een betwiste goal al dan niet over de lijn: "Ik denk wel dat de bal over de lijn ging, maar eerst een Spaans meisje raakte. Zo verliezen komt hard aan. We wisten wel dat het moeilijk zou zijn dit EK te winnen om een olympisch ticket af te dwingen. We moeten nu focussen op de qualifiers."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis