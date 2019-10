Aïsha (18) gaat trouwen achter de rug van haar ouders: "Na een tijdje hebben we ook gevrijd met elkaar. Binnen mijn geloof mag dat eigenlijk niet”

De Krant

Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. Redactrice Sabine Vermeiren luistert elke week naar een Vlaming die wél praat. Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Als het van haar ouders afhangt, trouwt Aïsha binnenkort met een neef in Marokko. Maar tegen dan zal het te laat zijn, want ze zal al iemands vrouw zijn. Achter hun rug, en tegen de Marokkaanse traditie van haar familie in, plant Aïsha haar éigen huwelijk. In december zegt ze ‘ja’, maar niemand zal het weten. Een verhaal over strakke keurslijven en sterke geloofsovertuigingen, en over een jonge moslima die zich daaruit los probeert te wrikken.