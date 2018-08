Airshow Belgisch leger gesponsord door... kandidaat-opvolgers F-16 31 augustus 2018

Op 8 en 9 september vinden in Kleine Brogel de Belgian Air Force Days plaats. Maar de affiche zorgt voor verontwaardiging bij Open Vld en CD&V. Het evenement wordt namelijk gesponsord door Eurofighter, Lockheed Martin en Dassault: net de bedrijven die het miljardencontract willen binnenhalen om de nieuwe gevechtsvliegtuigen te leveren. "In zo'n gevoelig dossier zou je toch denken dat de luchtmacht dit jaar afziet van enige sponsoring van die bedrijven", aldus Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld). De Amerikaanse F-35, het toestel van Lockheed Martin, zal daar ook voor het eerst in ons land te zien zijn. De twee andere kandidaten, de Franse Rafale en de Brits-Europese Eurofighter, zullen een demonstratievlucht uitvoeren. De luchtmacht zelf ziet er geen graten in. "Wij hebben veel luchtvaartbedrijven gecontacteerd voor sponsoring."

HLN