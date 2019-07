Exclusief voor abonnees Airnbnb organiseert complete trips Check-in 13 juli 2019

Wordt Airbnb stilaan een volledige reisorganisatie? Daar lijkt het toch op. Met Airbnb Adventures stort het zich nu ook op het regelen van avontuurlijke trips. Het aanbod omvat onder meer een muzikale kampeertrip in de Californische woestijn, een bootcamp met Samburu-krijgers in Kenia en paardrijden met cowboys in Chili. Lokale gastheren en -vrouwen verzorgen niet alleen de accommodatie, maar ook de uitstapjes en maaltijden voor maximaal twaalf mensen. De groepsreizen van Airbnb Adventures variëren van twee tot tien dagen, en kosten vanaf 99 dollar per nacht (88 euro) inclusief accommodaties, maaltijden en activiteiten.

