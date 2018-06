Airco op kantoor? 4 op 10 hebben het nog steeds te warm 28 juni 2018

Niet alleen buiten is het puffen en zweten. Ook op kantoor heeft 38% van de werknemers het te warm. Dat blijkt uit een bevraging bij 2.230 bedienden van Provikmo, de externe preventiedienst van HR-partner ADMB. Véél te warm vindt 14%, terwijl 24% het 'gewoon' te warm heeft. 7% vindt het in de zomermaanden zelfs koud tussen vier kantoormuren. Vooral vrouwen hebben sneller last van de temperatuur. In de zomer heeft 36% van de mannen het (veel) te warm, terwijl dat bij vrouwen 42% is. Anderzijds heeft 4% van de mannen het in de zomer (veel) te koud, tegenover 9% bij de vrouwen. Een ideale kantoortemperatuur in de zomer bestaat niet, maar ergens tussen 22 en 24 graden wordt door de meeste personen als aangenaam ervaren, klinkt het.

