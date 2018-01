Airbus levert recordaantal vliegtuigen af 00u00 0

Airbus heeft afgelopen jaar een recordaantal van 718 nieuwe verkeersvliegtuigen afgeleverd bij klanten, 30 meer dan het jaar voordien. Het Frans-Duitse concern moest daarmee wel zijn meerdere erkennen in aartsrivaal Boeing. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant leverde in 2017 in totaal 763 toestellen af, vijftien meer dan een jaar eerder. Daarmee is Boeing voor het zesde jaar op rij 's werelds grootste vliegtuigbouwer. Wat orders betreft, zijn de rollen evenwel omgedraaid. Airbus kon vorig jaar 1.109 nieuwe bestellingen bijschrijven. In totaal staan nu 7.265 toestellen in het orderboek, goed voor een toekomstige omzet van 1.059 miljard dollar. Bij Boeing bleef de teller vorig jaar steken op 912 nieuwe orders. De totale orderportefeuille kwam daarmee op 5.864 vliegtuigen. Enig minpunt bij Airbus: de vliegtuigbouwer kreeg weer geen order binnen voor de A380. Als Emirates, de grootste klant van de superjumbo, geen nieuw order plaatst, zal Airbus de productie stoppen, bevestigde commercieel directeur John Leahy eerdere geruchten.

