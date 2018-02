Airbnb voor luxewagens 24 februari 2018

Je roadtrip nog wat sfeervol Amerikaanser maken? Het kan bij DriveShare. Het Amerikaanse platform noemt zichzelf de 'Airbnb voor luxewagens' en de vergelijking is inderdaad niet ver te zoeken. Eigenaren van unieke exemplaren verhuren die rechtstreeks. Denk aan auto's zoals Porsche, Lamborghini, Ford Mustang en Jaguar. Op de website scroll je eerst door een uitgebreide collectie naar je ideale auto, geïllustreerd met foto's en reviews. Heb je vragen, dan stel je ze direct aan de eigenaar. Nadien boek je je dreamcar voor de periode die je graag wilt, om hem vervolgens op de afgesproken datum weer in perfecte staat terug in te leveren. Tijdens je zoekopdracht kan je aangeven hoeveel je per dag wilt besteden aan een auto. Zo rijd je vanaf 395 euro per dag rond in een 2003 Dodge SRT-10 Viper en vanaf 610 euro per dag in een 1972 Chevrolet Impala. En voor 505 euro trap je 24 uur het gaspedaal in van een prachtige Lamborghini Gallardo. Natuurlijk kan je de auto voor een aantal dagen huren, maar ook om één dag in stijl in Amerika rond te toeren. (JL)

HLN