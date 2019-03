Exclusief voor abonnees Airbnb schenkt 25.000 euro aan van gogh-musea 30 maart 2019

Airbnb, het online platform voor de verhuur van kamers en woningen, schenkt 25.000 euro aan drie Van Gogh-musea in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Dat is het grootste bedrag dat ooit geïnvesteerd is in de Van Gogh Heritage Foundation.

