Airbnb boekt voor het eerst jaarwinst 27 januari 2018

Verhuursite Airbnb heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een jaar met winst afgesloten. De onderneming, die in 2008 werd opgericht, maakte ongeveer 100 miljoen dollar winst (81 miljoen euro) voor belastingen, rente en afschrijvingen, zo bericht de 'Financial Times' op basis van (anonieme) insider-informatie. De boekingen stegen met ongeveer 150%, zodat de omzet uitkwam op 3,5 miljard dollar.

