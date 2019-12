Exclusief voor abonnees Aion lanceert nieuwe spaarrekeningen 03 december 2019

Aion, de opvolger van de Banca Monte Paschi Belgio, lanceert twee nieuwe spaarrekeningen: de Standard en de Extended. De Standard start met een basisrente van 0,15% en een getrouwheidspremie van 0,10%. De Extended wordt in de markt gezet met een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,25%. De lancering volgt op de overname van de Banca Monte Paschi Belgio door het Amerikaanse Warburg Pincus, die de naam ervan veranderde in Aion. Van de twee rekeningen waarmee de voormalige Banca Monte Paschi Belgio vaak in de top van de meest renderende spaarrekeningen kampeerde, is intussen geen spoor meer. De Fedeltà was bestemd voor bedragen tussen 10.000 en 150.000 euro, de Roc-rekening voor geldplaatsingen van net 100.000 euro.

