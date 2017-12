Aidoo mist Oostende, Schrijvers onzeker 00u00 0

Philippe Clement moest tegen KV Kortrijk al een hele ploeg missen en voor de laatste wedstrijd van het jaar op Oostende ziet het er niet beter uit. Siebe Schrijvers kreeg een gemene trap van Hannes Van Der Bruggen net boven de knie en moest geblesseerd van het veld. De schade lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, maar hij trainde nog niet en is onzeker voor de wedstrijd tegen Oostende. Wie er zeker niet bij is, is Joseph Aidoo. De Ghanees, die als rechtsachter depanneerde, kreeg van scheidsrechter Boterberg in drie minuten tijd twee 'goedkope' gele kaarten en is geschorst. Clement recupereert mogelijk wel Joakim Maehle op de rechtsbackpositie, hij werd na een test fit genoeg bevonden om op de bank te zitten tegen Kortrijk. (SJH/KDZ)

