Aidoo: "Brute pech" DE SCHLEMIELEN BIJ DE TEGENGOALS 26 november 2018

Arme Joseph Aidoo. Met de linker tegen de rechter aantrappen en zo je eigen doelman verschalken. "Het was gewoon brute pech", sakkerde de Ghanese spierbundel. "Ik wilde de bal wegtrappen, maar net op dat moment gleed ik weg. Een fractie van een seconde later zag ik de bal in onze goal liggen. Alles zat tegen vandaag, dat is voetbal. Deze nederlaag komt hard aan, maar ik heb niet het gevoel dat de groep nu gaat panikeren. Donderdag tegen Malmö krijgen we al de kans om dit recht te zetten."

