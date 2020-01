Exclusief voor abonnees AI vergroot de mogelijkheden van dashcam 04 januari 2020

De recentste lichting dashcams van marktleider Next-base doet gewoon verder wat de voorgaande edities al deden: ze registreren verkeerssituaties die zich aan hen ontrollen terwijl ze aan de bovenkant van uw voorruit hangen. Bij een gebeurtenis - een botsing bijvoorbeeld - worden de afgelopen, cruciale momenten niét meer overgeschreven: er wordt meteen een versie met lage resolutie doorgestuurd naar de smartphone van de bestuurder, de hi-res-versie wordt opgeslagen op de interne opslagchip en een SD-kaartje van de gebruiker. Meer interactie met een dashcam is niet handig en ook niet veilig: de bestuurder moet zijn ogen op de weg houden. De nieuwe 522GW-dashcam begrijpt commando's via de ingebouwde Alexa-AI van Amazon. Daarmee kun je vreemde situaties in het verkeer, ook al ben je er niet zelf bij betrokken, opslaan door dat simpelweg te vragen aan het ding. Een interessante eerste stap voor een toekomst waarin AI wellicht steeds vaker de bovenhand zal nemen in het bedienen van het boordsysteem in je auto. (RMe)

