Ahold Delhaize zoekt nieuwe CFO 10 september 2019

Jeff Carr stopt in april als financieel directeur van de Belgisch-Nederlandse warenhuisgroep Ahold Delhaize. De zoektocht naar een opvolger is al begonnen. Carr was sinds 2011 CFO van Ahold en bleef in die functie na de fusie met Delhaize. Eerder was de Brit aan de slag bij onder meer Unilever, EasyJet en FirstGroup. Carr heeft het bedrijf zelf laten weten dat hij wil stoppen.

