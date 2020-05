Exclusief voor abonnees Agressie 08 mei 2020

Op 6 mei om 8u45 uur reed ik met mijn koersfiets, samen met twee vrienden rond in Lommel, Blauwe Kei. Op de brug over het kanaal kruisten we een wandelaar. Toen ik ter hoogte van de wandelaar was, riep hij: "Anderhalve meter", en stak hij, zonder enige aanleiding, met zijn puntige nordic walkingstok in mijn rechterkuit. Bloed stroomde uit de kuit. Ik heb zelfs een dokter moeten raadplegen. Ik heb mijn weg vervolgd zonder de agressor aan te spreken om escalatie te vermijden. Ze noemen ons weleens 'wielerterroristen', maar dit was een ontmoeting tussen een wielertoerist en een wandelterrorist.

Walter Meeus, Dessel

