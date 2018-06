Agressieveling met hamer slaat 4 agenten arbeidsongeschikt 20 juni 2018

Een 35-jarige man uit het West-Vlaamse Lichtervelde is veroordeeld tot 40 maanden celstraf waarvan 34 voorwaardelijk voor een poging tot doodslag op een politieman. Tijdens een interventie voor partnergeweld in juli 2016 in de toenmalige woning van Nico V. in Diksmuide zwaaide hij met een klauwhamer richting het gezicht van de politieman. Die kon de aanval net ontwijken door een duw te geven, waardoor de hamer het scheenbeen van een andere politieman raakte. Vervolgens was de dader nog erg weerspannig, verbouwde hij de combi en probeerde hij nog te vluchten. Vier agenten waren enkele dagen arbeidsongeschikt. Het slachtoffer van de poging doodslag krijgt 2.750 euro schadevergoeding toegewezen, zijn collega's 1.000 euro. (BBO)

