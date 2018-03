Agressieve gedetineerde al vaker Overgeplaatst wegens wangedrag 03 maart 2018

De gedetineerde die donderdag twee cipiers verwondde in de Gentse gevangenis aan de Nieuwewandeling, was niet aan zijn proefstuk. Roeselarenaar Ringo D.W. (44) kreeg vier jaar geleden nog tien maanden bijkomende straf nadat hij de arts in de gevangenis van Hasselt een vuistslag in het gezicht gaf. In 2012 kreeg hij het aan de stok met seriemoordenaar Kim De Gelder in de gevangenis. Hij werd al verschillende keren overgeplaatst. Hij zit vast voor diefstallen, drugsdelicten en geweld tegen agenten.

