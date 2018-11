Agressie tegen treinpersoneel stijgt opnieuw 27 november 2018

00u00 0

Het aantal gevallen van verbale en fysieke agressie tegen trein- en stationspersoneel is vorig jaar voor het eerst sinds lang opnieuw gestegen. In 2017 telde de NMBS 1.165 incidenten, 11% meer dan het jaar ervoor. Daarvan waren er 266 met lichte fysieke geweldplegingen en zelfs 189 met slagen en verwondingen. "De meeste incidenten komen voort uit discussies over het vervoersbewijs", zegt Koen Kerckaert, directeur Transport bij NMBS. "We maken tickets steeds eenvoudiger verkrijgbaar online, om dit soort discussies zoveel mogelijk te vermijden. Er komen ook 150 extra Securail-ploegen op latere treinen, opleidingen voor ons personeel en een nauwere samenwerking met politie en gerecht."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN