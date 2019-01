Agentschap wil bloedverdunner op de markt houden 29 januari 2019

Voor de ongeveer 20.000 gebruikers van de bloedverdunner Marevan dreigen problemen omdat het middel op 1 maart uit de rekken verdwijnt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) overlegt met de fabrikant om het geneesmiddel toch op de markt te houden. De bloedverdunner werkt op basis van warfarine, een product dat ook in sommige vormen van rattenvergif voorkomt. Het wordt voorgeschreven aan patiënten die bijzonder gevoelig zijn voor bloedklonters. De producent Therabel heeft aangekondigd dat de commercialisering van het geneesmiddel wordt stopgezet. Maar zo'n 20.000 Belgische patiënten zijn afhankelijk van Marevan en overschakelen naar een andere bloedverdunner is riskant, weet FAGG-woordvoerder Ann Eeckhout. "Bij een overschakeling moet de patiënt heel goed opgevolgd worden, want de alternatieven zijn niet identiek. We hebben wettelijk niet de mogelijkheid om te eisen dat een geneesmiddel op de markt blijft. Daarom zijn we in overleg met de fabrikant. Over enkele dagen hopen we een definitief antwoord te hebben." Waarom de fabrikant het middel van de markt wil halen, is niet duidelijk. (WSG)

