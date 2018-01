Agentschap Inburgering staakt 00u00 0

Het personeel van het Agentschap Integratie & Inburgering heeft gisteren het werk neergelegd uit onvrede met de 170 banen die er op de helling staan. "De inburgeraars zullen hiervan het slachtoffer zijn", zegt de socialistische vakbond ABVV. Het Agentschap overkoepelt alle Vlaamse integratiecentra waar nieuwkomers belanden voor een inburgeringstraject. Sinds in oktober aangekondigd werd dat er jobs zouden sneuvelen, omdat de instroom van vluchtelingen was stilgevallen, is het er onrustig. De herstructurering loopt tot 2019 en de medewerkers zullen op verschillende momenten de laan uitgestuurd worden. "Met zo weinig volk zullen we de vraag niet meer aankunnen, en al zeker niet gewapend zijn voor een nieuwe vluchtelingencrisis", zegt ABVV-secretaris Kathleen De Decker. (IVDE)

