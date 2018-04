Agenten vanop daken bekogeld met stenen 17 april 2018

Agenten zijn in Anderlecht de afgelopen maanden verschillende keren bekogeld met stenen vanop daken van hoge flatgebouwen. Het parket van Brussel heeft daarom zeven dossiers geopend voor poging tot doodslag tegen agenten. De feiten vonden de afgelopen maanden plaats in Anderlecht, aan de sociale flats van Peterbos. "Vanop de daken werden stenen naar beneden gegooid terwijl agenten beneden stonden. Dat is levensgevaarlijk", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. De eerste feiten dateren al van januari, het laatste incident gebeurde vorige week. (VDBS)