Agenten spuiten al rijdend met pepperspray na antiracismebetoging 10 juni 2020

Op sociale media is een filmpje opgedoken van agenten die, in de nasleep van de Black Lives Matter-betoging in Brussel zondag, pepperspray spuiten op omstaanders vanuit hun rijdende combi. Volgens één van de slachtoffers was er geen enkele aanleiding voor het gebruik van pepperspray. "Wij stonden gewoon toe te kijken, er was nergens onrust in onze directe buurt. Ik heb geen geweld gezien", zegt Elien Vrijsen (25) uit Schaarbeek. Ze heeft een klacht ingediend bij het comité P.