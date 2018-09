Agenten schieten 'ER'-actrice dood in haar huis 01 september 2018

Actrice Vanessa Marquez (49), vooral bekend door haar rol als Wendy Goldman in 'ER',is gisteren doodgeschoten door de politie in South Pasadena in Californië. De politie werd in de voormiddag naar het huis van de actrice gestuurd, nadat ze een oproep hadden gekregen over een vrouw die een hartaanval had gekregen.

