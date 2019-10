Exclusief voor abonnees Agenten parkeren op gehandicaptenplek "om koekjes te kopen" 04 oktober 2019

Drie agenten van de Brusselse politie vonden er gisterochtend niet beter op dan zich op een gehandicaptenplaats te parkeren om daarna naar de vlakbij gelegen Carrefour te gaan. Een getuige kon de overtreding filmen. Op de beelden is te zien hoe de drie na hun bezoek aan de winkel terug in hun wagen stappen, met een pak koekjes in de hand. "Gelukkig konden ze hun koekjes in de wagen nog opeten voordat ze met hun zwaailichten naar de volgende crime moesten vertrekken", reageert een getuige cynisch.

