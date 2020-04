Exclusief voor abonnees Agenten op de bon na champagnedrink in zwaar getroffen Alken 24 april 2020

00u00 0

Drie koppels, waaronder twee politieagenten, hebben afgelopen zaterdag een champagnedrink gehouden naar aanleiding van een verjaardag. En dat in een tuin in de Limburgse gemeente Alken, het zwartste coronapunt van België. Een boze buur trommelde de politie van de zone Borgloon op. Toen de interventieploeg ter plaatse kwam, trof ze in de tuin van de woning drie koppels aan met het champagneglas in de hand. Ze werden meteen op de bon geslingerd wegens een schending van het samenscholingsverbod. "Er waren inderdaad twee politieagenten bij. Er werd een proces-verbaal opgemaakt en de boete werd meteen betaald", verduidelijkt korpschef Ronny Maes.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen