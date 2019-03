Agenten krijgen alle kosten terugbetaald na zwaar geweld 18 maart 2019

Agenten die zwaargewond raken door fysiek geweld, krijgen alle gemaakte kosten voortaan terugbetaald. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (CD&V) Pieter De Crem heeft daarover een koninklijk besluit ondertekend, na overleg met politietop en vakbonden. Mutualiteiten en verzekering stonden tot nog toe slechts in voor een deel van die kosten, de rest betaalden de agenten zelf. Het gaat om alle kosten voor dokter, chirurg, apotheker, paramedicus en verpleging, net als prothesen, orthopedische toestellen en psychologische bijstand. Het aantal agenten dat tijdens het uitoefenen van hun job het slachtoffer wordt van opzettelijke slagen en verwondingen, schommelt de laatste jaren rond de 800. "Geweld tegenover de politie is over de hele lijn onaanvaardbaar", aldus De Crem. Hij bereidt een gelijkaardige regeling voor voor andere hulp- en veiligheidsdiensten, zoals de brandweer. (AG)

